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В Чернигове российский дрон попал в девятиэтажку – МВА

Иван ДьяконовСуббота, 15 марта 2025, 03:46
В Чернигове российский дрон попал в девятиэтажку – МВА
фото: Д. Брижинский

В Чернигове российский БпЛА попал в многоэтажное здание. Информация о пострадавших сейчас уточняется.

Источник: начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, "Суспільне Чернігів"

Прямая речь: "Зафиксировано попадание в многоэтажное здание. Есть возгорание одного автомобиля. По пострадавшим информация уточняется".

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Детали: Перед этим Воздушные Силы ВСУ сообщали о БПЛА в центральной части Черниговщины.

Обновлено: Позже начальник МВА сообщил, что дрон попал в девятиэтажный дом. Пожар на автостоянке локализовали. "Сейчас среди людей пострадавших нет", – добавил Брижинский.

Черниговбеспилотники
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