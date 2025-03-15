В Чернигове российский дрон попал в девятиэтажку – МВА

В Чернигове российский БпЛА попал в многоэтажное здание. Информация о пострадавших сейчас уточняется.

Источник: начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, "Суспільне Чернігів"

Прямая речь: "Зафиксировано попадание в многоэтажное здание. Есть возгорание одного автомобиля. По пострадавшим информация уточняется".

Реклама:

Детали: Перед этим Воздушные Силы ВСУ сообщали о БПЛА в центральной части Черниговщины.

Обновлено: Позже начальник МВА сообщил, что дрон попал в девятиэтажный дом. Пожар на автостоянке локализовали. "Сейчас среди людей пострадавших нет", – добавил Брижинский.