У війні проти України РФ втратила ще 1180 військових – Генштаб
Субота, 15 березня 2025, 07:19
За минулу добу російська армія втратила 1 300 солдатів, 15 бойових броньованих машин і 28 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.03.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 892 840 (+1 180) осіб;
- танків – 10 315 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 21 458 (+15) од;
- артилерійських систем – 24 483 (+28) од;
- РСЗВ – 1 315 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29 233 (+97) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40 571 (+102) од;
Дані уточнюються.