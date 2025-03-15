За сутки Силы обороны Украины обезвредили 1180 оккупантов – Генштаб
Суббота, 15 марта 2025, 07:19
За минувшие сутки российская армия потеряла 1 180 солдат, 15 боевых бронированных машин и 28 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.03.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 892 840 (+1 180) человек;
- танков – 10 315 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 21 458 (+15) ед;
- артиллерийских систем – 24 483 (+28) ед;
- РСЗО – 1 315 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 29 233 (+97) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 40 571 (+102) ед;
Данные уточняются.