Росіяни вночі атакували двома ракетами та 178 БПЛА
Субота, 15 березня 2025, 08:43
У ніч на 15 березня противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М та 178 БпЛА, силам ППО вдалося збити 130 дронів.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: За даними ПС, ще 38 безпілотників – "локаційно втрачені".
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Відомо, що ракети запущені із Курської області, а БПЛА – з напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та кримська Чауда.
Підтверджено збиття безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.
За даними влади, внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.
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