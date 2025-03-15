Россияне ночью атаковали двумя ракетами и 178 БПЛА

В ночь на 15 марта противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 178 БпЛА, силам ПВО удалось сбить 130 дронов.

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным ВС, еще 38 беспилотников - "локационно потеряны".

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Известно, что ракеты запущены из Курской области, а БПЛА - с направлений: Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск и крымская Чауда.

Подтверждено сбитие беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

По данным властей, в результате российской атаки пострадали Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская и Киевская области.