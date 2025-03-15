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Маск скасував фінансування команди, яка рятує викрадених Росією українських дітей

Роман ПетренкоСубота, 15 березня 2025, 09:22
Маск скасував фінансування команди, яка рятує викрадених Росією українських дітей
Фото - Depositphotos

Масштабні скорочення Ілона Маска у фінансуванні уряду США призупинили роботу команди Єльського університету, яка допомогла врятувати сотні українських дітей, викрадених Росією.

Джерело: Mirror

Деталі: До цього часу уряд США фінансував групу дослідників із Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, які використовували технології з відкритим кодом для відстеження зниклих дітей і передавали свої висновки владі України, щоб допомогти повернути їх додому.

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Завдяки їхнім зусиллям сотні дітей повернулися додому — але тепер ця робота припиниться через нещодавні скорочення федерального фінансування Ілоном Маском.

За даними українського уряду, майже 20 000 дітей були викрадені Росією з моменту вторгнення у 2022 році.

Нагадаємо: Саме за цей злочин Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої у справах дітей Марії Львової-Бєлової.

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Читайте більше: Шлях Путіна до Гааги через "фільтрації" та "оздоровлення". Як Росія викрадає українських дітей

СШАІлон Маскдепортація діти
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