Маск отменил финансирование команды, которая спасает похищенных Россией украинских детей

Масштабные сокращения Илона Маска в финансировании правительства США приостановили работу команды Йельского университета, которая помогла спасти сотни украинских детей, похищенных Россией.

Источник: Mirror

Детали: К этому времени правительство США финансировало группу исследователей из Гуманитарной исследовательской лаборатории Йельского университета, которые использовали технологии с открытым кодом для отслеживания пропавших детей и передавали свои выводы властям Украины, чтобы помочь вернуть их домой.

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Благодаря их усилиям сотни детей вернулись домой - но теперь эта работа прекратится из-за недавнего сокращения федерального финансирования Илоном Маском.

По данным украинского правительства, почти 20 000 детей были похищены Россией с момента вторжения в 2022 году.

Напомним: Именно за это преступление Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Владимира Путина и российской уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой.

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