Зіткнення суден біля Британії: капітан-росіянин звинувачується у ненавмисному вбивстві

Капітан-росіянин з контейнеровоза Solong, який зіткнувся з танкером в Північному морі біля берегів Британії, обвинувачується у ненавмисному вбивстві з необережності.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: Як зазначено, 59-річний Володимир Мотін, уродженець Санкт-Петербурга, був взятий під варту і має постати перед магістратським судом Галла в суботу, повідомила поліція Гамберсайда.

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Аварія суден сталась у понеділок вранці. Судно Stena Immaculate, яке експлуатується американською судноплавною компанією Crowley, стояло на якорі в очікуванні вільного причалу в порту Кіллінгхолм на річці Хамбер, коли в нього врізався менший за розміром Solong, спричинивши величезні пожежі і вибухи.

Всі 23 особи, які перебували на борту нафтового танкера Stena Immaculate, були знайдені, а також 13 з 14 членів екіпажу судна Solong.

Один член екіпажу Solong вважається загиблим – це 38-річний громадянин Філіппін Марк Анджело Пернія.

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Відразу після зіткнення десятки людей були змушені покинути судна, оскільки вони загорілися.

Посольство РФ в Лондоні повідомило, що п'ятеро росіян були серед членів екіпажу на борту Solong.