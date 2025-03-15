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Столкновение судов возле Британии: капитан-россиянин обвиняется в непреднамеренном убийстве

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 15 марта 2025, 09:40
Столкновение судов возле Британии: капитан-россиянин обвиняется в непреднамеренном убийстве
фото: Getty Images, "РИА Новости"

Капитан-россиянин с контейнеровоза Solong, который столкнулся с танкером в Северном море у берегов Британии, обвиняется в непредумышленном убийстве по неосторожности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: Как указано, 59-летний Владимир Мотин, уроженец Санкт-Петербурга, был взят под стражу и должен предстать перед магистратским судом Галла в субботу, сообщила полиция Гамберсайда.

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Авария судов произошла в понедельник утром. Судно Stena Immaculate, которое эксплуатируется американской судоходной компанией Crowley, стояло на якоре в ожидании свободного причала в порту Киллингхолм на реке Хамбер, когда в него врезался меньший по размеру Solong, вызвав огромные пожары и взрывы.

Все 23 человека, находившиеся на борту нефтяного танкера Stena Immaculate, были найдены, а также 13 из 14 членов экипажа судна Solong.

Один член экипажа Solong считается погибшим – это 38-летний гражданин Филиппин Марк Анджело Перния.

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Сразу после столкновения десятки людей были вынуждены покинуть судна, поскольку они загорелись.

Посольство РФ в Лондоне сообщило, что пятеро россиян были среди членов экипажа на борту Solong.

РосcияВеликобританиякорабли
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