Ворог двічі атакував рятувальників під час гасіння пожежі на Харківщині

Вночі 15 березня окупанти вдарили ударними БпЛА по ліцею в місті Богодухів на Харківщині, загорівся дах будівлі на площі 500 кв.м., а коли рятувальники гасили пожежу – сталося ще дві атаки.

Джерело: ДСНС

Деталі: Під час першого удару були пошкоджені 18 будинків та 5 шкільних автобусів.

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Через годину ворог завдав повторного удару по рятувальниках, пошкодивши пожежну автоцистерну. Постраждали 4 цивільних – отримали гостру реакцію на стрес.

Ще за годину через другий удар загорівся пожежний автомобіль та шкільний автобус.

Пожежу гасили 42 рятувальники, 11 одиниць техніки ДСНС, зокрема саперів.