Враг дважды атаковал спасателей во время тушения пожара в Харьковской области

Ночью 15 марта оккупанты ударили ударными БпЛА по лицею в городе Богодухов Харьковской области, загорелась крыша здания на площади 500 кв.м., а когда спасатели тушили пожар – произошло еще две атаки.

Источник: ГСЧС

Детали: Во время первого удара было повреждено 18 домов и 5 школьных автобусов.

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Через час враг нанес повторный удар по спасателям, повредив пожарную автоцистерну. Пострадали 4 гражданских – получили острую реакцию на стресс.

Еще через час через второй удар загорелся пожарный автомобиль и школьный автобус.

Пожар тушили 42 спасателя, 11 единиц техники ГСЧС, в том числе саперов.