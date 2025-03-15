Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Враг дважды атаковал спасателей во время тушения пожара в Харьковской области

Роман ПетренкоСуббота, 15 марта 2025, 10:03
Враг дважды атаковал спасателей во время тушения пожара в Харьковской области
фото: ГСЧС

Ночью 15 марта оккупанты ударили ударными БпЛА по лицею в городе Богодухов Харьковской области, загорелась крыша здания на площади 500 кв.м., а когда спасатели тушили пожар – произошло еще две атаки.

Источник: ГСЧС

Детали: Во время первого удара было повреждено 18 домов и 5 школьных автобусов.

Реклама:
 

Через час враг нанес повторный удар по спасателям, повредив пожарную автоцистерну. Пострадали 4 гражданских – получили острую реакцию на стресс.

Еще через час через второй удар загорелся пожарный автомобиль и школьный автобус.

 

Пожар тушили 42 спасателя, 11 единиц техники ГСЧС, в том числе саперов.

Харьковская областьГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Верховный суд: Противоправная мобилизация не является основанием для увольнения из ВСУ
опросАмериканцы поддерживают Украину и считают, что Трамп – на стороне РФ
СМИ: Премьер Британии готов разместить войска в Украине бессрочно
Суд закрыл дело о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке": истекли сроки
Телемарафон в 2025 году будет стоить более 700 миллионов: чей контент самый дорогой
Военная помощь: Германия передала Украине Gepard, дроны Vector и боеприпасы
Все новости...
Харьковская область
Россияне ударили дронами по больнице в Золочеве: бушевал пожар
Российская армия атаковала Купянский район на Харьковщине, пострадал мужчина
РФ смогла перебросить часть войск через реку Оскол – ОСГВ "Хортица"
Последние новости
18:53
Сикорский: Трамп должен заставить Путина отказаться от абсурдных требований по Украине
18:51
СБУ запретила въезд главе румынской партии, посягающей на территории Украины
18:49
Политика Трампа угрожает мировой торговле и повысит цены – ОЭСР
18:49
Гарвард вводит бесплатное обучение для большего числа студентов
18:40
В Украине снизились закупочные цены на молоко: какие причины
18:32
Трамп пригрозил Ирану "ужасными последствиями", если хуситы будут атаковать корабли США
18:26
PepsiCo покупает бренд полезной газировки Poppi почти за 2 миллиарда долларов
18:15
Переживание, кофеин или заболевание? Наука объясняет возможные причины тремора рук
18:11
ЕС ожидает наплыв дешевого алюминия из-за торговой политики Трампа
18:01
Исполнительный совет Международного олимпийского комитета рекомендовал включить бокс в программу Игр-2028
Все новости...
Реклама:
Реклама: