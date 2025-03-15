Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Британія: РФ має піти на припинення вогню без будь-яких умов

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоСубота, 15 березня 2025, 11:40
Британія: РФ має піти на припинення вогню без будь-яких умов
фото: сайт уряду Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що союзники по G7 одностайно закликають до припинення вогню "без будь-яких умов", щоб зупинити бойові дії в Україні.

Джерело: PA Media, "Європейська правда"

Деталі: За словами очільника британського зовнішньополітичного відомства, існує єдиний підхід до досягнення міцного миру – "припинення вогню без будь-яких умов".

Реклама:

"Україна виклала свою позицію. Тепер Росія повинна прийняти її. Я думаю, що формується коаліція охочих надати Україні архітектуру безпеки та домовленості, яких вона потребує, а також вникнути в деталі будь-якого контролю за цим припиненням вогню в майбутньому", – зазначив Леммі.

Він додав, що "з усіх цих питань ми знайшли спільну мову, і сім'я G7 об'єдналася".

Як відомо, у четвер, 13 березня, очільник Кремля Владімір Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди. 

РЕКЛАМА:

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною". Також він сказав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу". 

14 березня країни G7 заявили про готовність запровадити проти Росії подальші санкції та посилити підтримку України, якщо РФ відмовиться від пропозиції про припинення вогню.

Велика БританіяРосіяперемир’я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Україна і США зберуться на Близькому Сході, щоб узгодити деталі "перемирʼя" – Зеленський
Уряд Шольца схвалив додаткові €3 мільярди для України на цей рік – ЗМІ
"Київстар" купив Uklon за $155 мільйонів
Трамп заявив про "дуже хорошу розмову" із Зеленським
Єврокомісія представила "Білу книгу" для розбудови оборони Європи
фото, відеоВ Україну екстрадували забудовника, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва
Усі новини...
Велика Британія
Стармер: Не можна дозволити Путіну грати з перемир’ям в Україні
Зіткнення суден біля Британії: капітан-росіянин звинувачується у ненавмисному вбивстві
Розшукуваного у Молдові бізнесмена затримали в Великій Британії
Останні новини
20:23
Білий дім про угоду щодо надр: зараз у пріоритеті – мир в Україні
20:22
Саміт ЄС заявить про продовження військової підтримки України, попри ультиматуми Путіна
20:08
Трамп відхилив одну з вимог Путіна для припинення вогню – Білий дім
19:55
Уперше в історії очолить жінка: Наталія Шаховська перемогла на виборах ректора "Львівської політехніки"
19:49
Україна і США зберуться на Близькому Сході, щоб узгодити деталі "перемирʼя" – Зеленський
19:46
Трамп пообіцяв допомогти Україні з додатковими Patriot – Білий дім
19:41
ЗМІ: Трамп дав Ірану два місяці для укладання нової "ядерної угоди"
19:21
Німецька компанія Vollert планує збудувати в Харкові завод з виробництва залізобетонних конструкцій
19:21
фотоРосійська армія двічі вдарила по Куп’янську на Харківщині: є постраждалі
19:20
Перший раунд, невдалий для Трампа. Що змінили для України переговори лідерів Росії та США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: