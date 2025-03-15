Британія: РФ має піти на припинення вогню без будь-яких умов

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що союзники по G7 одностайно закликають до припинення вогню "без будь-яких умов", щоб зупинити бойові дії в Україні.

Джерело: PA Media, "Європейська правда"

Деталі: За словами очільника британського зовнішньополітичного відомства, існує єдиний підхід до досягнення міцного миру – "припинення вогню без будь-яких умов".

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"Україна виклала свою позицію. Тепер Росія повинна прийняти її. Я думаю, що формується коаліція охочих надати Україні архітектуру безпеки та домовленості, яких вона потребує, а також вникнути в деталі будь-якого контролю за цим припиненням вогню в майбутньому", – зазначив Леммі.

Він додав, що "з усіх цих питань ми знайшли спільну мову, і сім'я G7 об'єдналася".

Як відомо, у четвер, 13 березня, очільник Кремля Владімір Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди.

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Американський президент Дональд Трамп заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною". Також він сказав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу".

14 березня країни G7 заявили про готовність запровадити проти Росії подальші санкції та посилити підтримку України, якщо РФ відмовиться від пропозиції про припинення вогню.