Британия: РФ должна пойти на прекращение огня без каких-либо условий

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что союзники по G7 единодушно призывают к прекращению огня "без каких-либо условий", чтобы остановить боевые действия в Украине.

Источник: PA Media, "Европейская правда"

Детали: По словам главы британского внешнеполитического ведомства, существует единый подход к достижению прочного мира – "прекращение огня без каких-либо условий".

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"Украина изложила свою позицию. Теперь Россия должна принять ее. Я думаю, что формируется коалиция желающих предоставить Украине архитектуру безопасности и договоренности, в которых она нуждается, а также вникнуть в детали любого контроля за этим прекращением огня в будущем", – отметил Лемми.

Он добавил, что "по всем этим вопросам мы нашли общий язык, и семья G7 объединилась".

Как известно, в четверг, 13 марта, глава Кремля Владимир Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным". Также он сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира".

14 марта страны G7 заявили о готовности ввести против России дальнейшие санкции и усилить поддержку Украины, если РФ откажется от предложения о прекращении огня.