Угорщина вимагає виключити з висновків саміту ЄС згадку про підтримку України

Під час обговорення проєкту висновків Європейської ради 20-21 березня представники Угорщини знову наполягають на скороченні розділу "Україна", вилучивши з його тексту згадки про продовження воєнної підтримки України та про "мир з позиції сили".

Джерело: європейський дипломат на умовах анонімності, "Європейської правди"

Деталі: Дипломат ЄС підкреслив, що Угорщина, як і під час підготовки висновків позачергового "безпекового" саміту ЄС 6 березня, вимагає зробити його коротким, і не згадувати воєнну підтримку України з боку Євросоюзу.

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"Угорщина просить зробити дуже короткий текст щодо України, в якому б лише вказувалася підтримка ЄС поточних зусиль щодо встановлення миру", – розповів співрозмовник "ЄвроПравди".

"Але інші держави навпаки хочуть мати сильний текст, який наголошує на продовженні підтримки України з боку ЄС, включаючи військову, і про необхідність встановлення "миру з позиції сили", – додав він.

Проєкт висновків Європейської ради буде обговорений міністрами з європейських справ держав Євросоюзу у вівторок, 18 березня, на засіданні Ради ЄС з загальних питань (General Affairs Council).

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Затвердять документ лідери держав-членів ЄС на засіданні Європейської ради 20-21 березня.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився ставити підпис під висновками засідання позачергової Європейської ради 6 березня щодо підтримки України, у результаті текст узгодили 26 з 27 держав Європейського Союзу.

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