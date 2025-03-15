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Венгрия требует исключить из выводов саммита ЕС упоминание о поддержке Украины

Татьяна Высоцкая, Роман ПетренкоСуббота, 15 марта 2025, 12:46
Венгрия требует исключить из выводов саммита ЕС упоминание о поддержке Украины
Фото: Getty Images

При обсуждении проекта выводов Европейского совета 20-21 марта представители Венгрии снова настаивают на сокращении раздела "Украина", изъяв из его текста упоминания о продолжении военной поддержки Украины и о "мире с позиции силы".

Источник: европейский дипломат на условиях анонимности, "Европейской правды"

Детали: Дипломат ЕС подчеркнул, что Венгрия, как и при подготовке выводов внеочередного "безопасности" саммита ЕС 6 марта, требует сделать его коротким, и не упоминать военную поддержку Украины со стороны Евросоюза.

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"Венгрия просит сделать очень короткий текст по Украине, в котором бы только указывалась поддержка ЕС текущих усилий по установлению мира", – рассказал собеседник „ЕвроПравды".

"Но другие государства наоборот хотят иметь мощный текст, который подчеркивает продолжение поддержки Украины со стороны ЕС, включая военную, и об установлении "мира с позиции силы", – добавил он.

Проект выводов Европейского совета будет обсужден во вторник, 18 марта, на заседании Совета ЕС по общим вопросам (General Affairs Council).

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Утвердят документ лидеры государств-членов Евросоюза на заседании Европейского совета 20-21 марта.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался ставить подпись под выводами заседания внеочередного Европейского совета 6 марта по поддержке Украины, в результате текст согласовали 26 из 27 государств Европейского Союза.

Больше читайте в материале Сергея Сидоренко: "Да" перевооружению Европы, „почти да" помощи Украине: о чем договорился оборонный саммит ЕС

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