Зеленський: "Довгий Нептун" пройшов успішне бойове застосування

Президент Володимир Зеленський повідомив про "суттєві результати" щодо ракетної програми України після випробувань "Довгого Нептуна".

Джерело: Зеленський у Telegram, джерела УП

Пряма мова Зеленського: "Були доповіді щодо нашої ракетної програми. Маємо суттєві результати. "Довгий Нептун" пройшов випробування й успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар.

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Дистанція – тисяча кілометрів. Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради гарантування української безпеки".

Оновлено: За даними джерел УП, удар ракетою "Довгий Нептун" було здійснено по нафтопереробному заводу в Туапсе.

Нагадаємо: Вкінці 2023 року стало відомо, що в Україні розробляють нову модифікацію ракети для вітчизняного ракетного комплексу "Нептун".