Зеленский: "Длинный Нептун" прошел успешное боевое применение

Президент Владимир Зеленский сообщил о "существенных результатах" по ракетной программе Украины после испытаний "Длинного Нептуна".

Источник: Зеленский в Telegram, источники УП

Прямая речь Зеленского: "Были доклады по нашей ракетной программе. Есть существенные результаты. "Длинный Нептун" прошел испытания и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар.

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Дистанция - тысяча километров. Спасибо нашим украинским разработчикам, производителям и военным. Продолжаем работать ради обеспечения украинской безопасности".

Обновлено: По данным источников УП, удар ракетой "Длинный Нептун" был осуществлен по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе.

Напомним: В конце 2023 года стало известно, что в Украине разрабатывают новую модификацию ракеты для отечественного ракетного комплекса "Нептун".