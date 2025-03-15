Полк "Ахіллес" пробив протиповітряну оборону в Росії, знищено ППО на $56 млн

Бійці 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" показали, як знищили чотири ворожих системи протиповітряної оборони "Панцир-С1" на $56 млн.

Джерело: командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

Деталі: 15 березня "ахіллесівці" оприлюднили результати своєї роботи на території Росії. Ці місії певний час були секретними. На відео чотири ворожих системи протиповітряної оборони "Панцир-С1", знищені ударними крилатими БПЛА.

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"Панцир-С1" – це самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Він використовується для ближнього прикриття цивільних та військових об’єктів від повітряних ударів.

Вартість одного такого комплексу – близько $14 млн, загальна вартість знищеної військової техніки – близько $56 млн.

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Нагадаємо: 29 січня 2025 року батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї штурмової бригади масштабувався у 429-й окремий полк безпілотних систем у складі Сухопутних військ України.

429-й окремий полк безпілотних систем "АХІЛЛЕС" оголосив про запуск рекрутингової кампанії та набирає команду. Подати заявку можна на сайті полку.