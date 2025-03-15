Полк "Ахиллес" пробил противовоздушную оборону в России, уничтожено ПВО на $56 млн

Бойцы 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" показали, как уничтожили четыре вражеских системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1" на $56 млн.

Источник: командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Детали: 15 марта "ахиллесовцы" обнародовали результаты своей работы на территории России. Эти миссии некоторое время были секретными. На видео четыре вражеских системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1", уничтоженные ударными крылатыми БПЛА.

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"Панцирь-С1" - это самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Он используется для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от воздушных ударов.

Стоимость одного такого комплекса - около $14 млн, общая стоимость уничтоженной военной техники - около $56 млн.

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Напомним: 29 января 2025 года батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й штурмовой бригады масштабировался в 429-й отдельный полк беспилотных систем в составе Сухопутных войск Украины.

429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" объявил о запуске рекрутинговой кампании и набирает команду. Подать заявку можно на сайте полка.