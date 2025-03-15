Військові посадовці працюватимуть у Британії над планом щодо мирної угоди

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що військові посадовці зустрінуться наступного тижня з метою планування довкола можливої мирної угоди у російсько-українській війні.

Джерело: Стармер на пресконференції після віртуальної зустрічі з лідерами, які беруть участь у "коаліції охочих", "Європейська правда"

Деталі: За словами Стармера, "коаліція охочих" зараз важлива, як ніколи раніше.

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"Ми погодилися, що будемо збільшувати тиск на Росію, підтримуватимемо потік військової допомоги в Україну і будемо посилювати обмеження проти російської економіки, щоб послабити військову машину Путіна і притягти його до столу переговорів", – заявив він.

За його словами, країни погодилися прискорити практичну роботу для підтримки потенційної мирної угоди.

"Тож ми тепер рухаємося до оперативної фази. Наші військові посадовці зустрінуться у четвер тут, у Сполученому Королівстві, що представити сильний план для посилення мирної угоди і гарантування майбутньої безпеки України", – сказав прем’єр Британії.

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"Президент Трамп запропонував Путіну шлях до тривалого миру. Тепер ми маємо зробити це реальністю. Зараз момент рухатися до результату, який ми хочемо бачити: покласти кінець вбивствам і досягти справедливого і тривалого миру в Україні і тривалої безпеки для всіх нас", – наголосив він.

Нагадаємо, за даними агентства Bloomberg, Франція і Британія ведуть переговори між 37 країнами щодо формування "коаліції охочих" для України в разі досягнення мирного врегулювання.

А міністри оборони п'яти провідних європейських держав провели в середу переговори в Парижі, щоб скоординувати підтримку України. Вони знову зустрінуться наступного тижня, щоб продовжити обговорення "військового планування" на випадок досягнення мирного врегулювання в Україні.