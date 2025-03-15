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Военные чиновники будут работать в Британии над планом вокруг мирного соглашения

Иванна Костина, Роман ПетренкоСуббота, 15 марта 2025, 15:48
Военные чиновники будут работать в Британии над планом вокруг мирного соглашения
Кир Стармер. фото Getty Images

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что военные чиновники встретятся на следующей неделе с целью планирования вокруг возможного мирного соглашения в российско-украинской войне.

Источник: Стармер на пресс-конференции после виртуальной встречи с лидерами, которые участвуют в "коалиции желающих", "Европейская правда"

Детали: По словам Стармера, "коалиция желающих" сейчас важна, как никогда раньше.

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"Мы согласились, что будем увеличивать давление на Россию, поддерживать поток военной помощи в Украину и будем усиливать ограничения против российской экономики, чтобы ослабить военную машину Путина и привлечь его к столу переговоров", – заявил он.

По его словам, страны согласились ускорить практическую работу для поддержки потенциального мирного соглашения.

"Поэтому мы теперь движемся к оперативной фазе. Наши военные чиновники встретятся в четверг здесь, в Соединенном Королевстве, чтобы представить сильный план для усиления мирного соглашения и обеспечения будущей безопасности Украины", – сказал премьер Великобритании.

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"Президент Трамп предложил Путину путь к длительному миру. Теперь мы должны сделать это реальностью. Сейчас момент двигаться к результату, который мы хотим видеть: положить конец убийствам и достичь справедливого и длительного мира в Украине и длительной безопасности для всех нас", – подчеркнул он.

Напомним, по данным агентства Bloomberg, Франция и Великобритания ведут переговоры между 37 странами по формированию "коалиции желающих" для Украины в случае достижения мирного урегулирования.

А министры обороны пяти ведущих европейских государств провели в среду переговоры в Париже, чтобы скоординировать поддержку Украины. Они снова встретятся на следующей неделе, чтобы продолжить обсуждение "военного планирования" на случай достижения мирного урегулирования в Украине.

Великобританияперемириевойна
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