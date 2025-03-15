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Зеленський закликав партнерів не прислухатися до Путіна щодо контингенту в Україні: Не його справа

Катерина ТищенкоСубота, 15 березня 2025, 16:36
Зеленський закликав партнерів не прислухатися до Путіна щодо контингенту в Україні: Не його справа
Зеленський під час онлайн-зустрічі 15 березня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликає партнерів не прислухатися до думки Росії щодо розміщення іноземного контингенту в Україні для гарантування мирної угоди.

Джерело: Зеленський під час онлайн-зустрічі лідерів країн щодо підтримки України

Пряма мова: "Це дуже поганий сигнал – прислухатися до думки росіян щодо контингенту. Контингент має бути розміщений на українській землі. Це гарантія безпеки для України і для Європи.

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Якщо Путін хоче ввести якийсь іноземний контингент на територію Росії, це його справа. Але це не його справа – вирішувати щось про безпеку України та Європи".

Деталі: Зеленський закликав партнерів сформувати чітку позицію щодо гарантій безпеки для України.

"Безпека – це запорука встановлення надійного й тривалого миру. Нам треба продовжити роботу над контингентами, які стануть основою майбутніх Збройних сил Європи. Мир буде надійнішим за наявності на місцях європейських контингентів, що матимуть підтримку американської сторони. Необхідно визначити чіткі зобов’язання щодо того, як це працюватиме", – сказав він.

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Зеленський зазначив, що те саме стосується інвестицій в оборонне виробництво як в Україні, "де воно розвивається найшвидше", так і в країнах-партнерах.

"Європі потрібні власні арсенали та здатність виробляти найсучасніше озброєння. Виробництво боєприпасів не має займати від 3 до 5 років, коли йдеться про вашу оборону і безпеку. Прошу вас робити це якнайшвидше", – сказав президент.

Він також закликав партнерів не забувати про зміцнення протиповітряної оборони як в Україні, так і в майбутньому в їхніх країнах.

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