Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Зеленский призвал партнеров не прислушиваться к Путину насчет контингента в Украине: Не его дело

Катерина ТищенкоСуббота, 15 марта 2025, 16:36
Зеленский призвал партнеров не прислушиваться к Путину насчет контингента в Украине: Не его дело
Зеленский во время онлайн-встречи 15 марта, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призывает партнеров не прислушиваться к мнению России относительно размещения иностранного контингента в Украине для обеспечения мирного соглашения.

Источник: Зеленский во время онлайн-встречи лидеров стран по поддержке Украины

Прямая речь: "Это очень плохой сигнал – прислушиваться к мнению россиян относительно контингента. Контингент должен быть размещен на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и для Европы.

Реклама:

Если Путин хочет ввести какой-то иностранный контингент на территорию России, это его дело. Но это не его дело – решать что-то о безопасности Украины и Европы".

Детали: Зеленский призвал партнеров сформировать четкую позицию относительно гарантий безопасности для Украины.

"Безопасность – это залог установления надежного и длительного мира. Нам надо продолжить работу над контингентами, которые станут основой будущих Вооруженных сил Европы. Мир будет надежнее при наличии на местах европейских контингентов, которые будут иметь поддержку американской стороны. Необходимо определить четкие обязательства относительно того, как это будет работать", – сказал он.

РЕКЛАМА:

Зеленский отметил, что то же самое касается инвестиций в оборонное производство как в Украине, "где оно развивается быстрее всего", так и в странах-партнерах.

"Европе нужны собственные арсеналы и способность производить современное вооружение. Производство боеприпасов не должно занимать от 3 до 5 лет, когда речь идет о вашей обороне и безопасности. Прошу вас делать это как можно быстрее", – сказал президент.

Он также призвал партнеров не забывать об укреплении противовоздушной обороны как в Украине, так и в будущем в их странах.

Зеленскийгарантии безопасностимиротворцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видео "Извини, Эмманюэль": Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона
Трамп назвал Россию «самым большим куском земли» и заявил, что США должны с ней иметь дело
фото Дроны атаковали военный аэродром в Энгельсе: возник пожар  
Politico: Европа хочет переманить американских ученых, которым Трамп сокращает финансирование
В Госдепе опровергли удаление информации о похищении украинских детей Россией
Правительство Шольца одобрило дополнительные €3 миллиарда для Украины на этот год - СМИ
Все новости...
Зеленский
Зеленский: Операции ВСУ на Курщине продолжаются, также стабилизирована ситуация в Донецкой области
Зеленский: РФ хочет окружить ВСУ на территории Украины, окружение на Курщине – ложь Путина
Зеленский утвердил делегацию во главе с Ермаком для переговоров по миру
Последние новости
10:38
В Хмельницком разоблачили псевдоволонтеров, которые продавали машины, предназначенные для ВСУ
10:15
Почему возникают магнитные бури и насколько точны прогнозы? Объясняет астрофизик
10:03
Россия вытесняет ОАЭ: главный поставщик нефти для Индии изменился
10:03
фотоРоссияне атаковали КАБами Сумщину: есть погибший и раненый
09:58
видео "Извини, Эмманюэль": Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона
09:55
СМИ: принц Уильям посетит войска в Эстонии на фоне опасений российской угрозы
09:48
Крупнейший автопроизводитель – Китай: сколько автомобилей изготовили в мире в прошлом году
09:27
СМИ: Еврокомиссия отзывает свое предложение об отказе от сезонного изменения времени
09:24
Трамп остался доволен разговорами с Путиным и Зеленским
09:20
Цены на нефть идут вверх на фоне ослабления доллара
Все новости...
Реклама:
Реклама: