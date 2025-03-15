Зеленский призвал партнеров не прислушиваться к Путину насчет контингента в Украине: Не его дело

Президент Владимир Зеленский призывает партнеров не прислушиваться к мнению России относительно размещения иностранного контингента в Украине для обеспечения мирного соглашения.

Источник: Зеленский во время онлайн-встречи лидеров стран по поддержке Украины

Прямая речь: "Это очень плохой сигнал – прислушиваться к мнению россиян относительно контингента. Контингент должен быть размещен на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и для Европы.

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Если Путин хочет ввести какой-то иностранный контингент на территорию России, это его дело. Но это не его дело – решать что-то о безопасности Украины и Европы".

Детали: Зеленский призвал партнеров сформировать четкую позицию относительно гарантий безопасности для Украины.

"Безопасность – это залог установления надежного и длительного мира. Нам надо продолжить работу над контингентами, которые станут основой будущих Вооруженных сил Европы. Мир будет надежнее при наличии на местах европейских контингентов, которые будут иметь поддержку американской стороны. Необходимо определить четкие обязательства относительно того, как это будет работать", – сказал он.

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Зеленский отметил, что то же самое касается инвестиций в оборонное производство как в Украине, "где оно развивается быстрее всего", так и в странах-партнерах.

"Европе нужны собственные арсеналы и способность производить современное вооружение. Производство боеприпасов не должно занимать от 3 до 5 лет, когда речь идет о вашей обороне и безопасности. Прошу вас делать это как можно быстрее", – сказал президент.

Он также призвал партнеров не забывать об укреплении противовоздушной обороны как в Украине, так и в будущем в их странах.