Росіяни вбили жінку й поранили двох дівчаток у Нікополі

постраждалий будинок в Нікополі, фото з Telegram Сергія Лисака

Внаслідок російського обстрілу Нікополя в суботу загинула 70-річна жінка, також постраждали 3-річна і 11-річна дівчатка.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "У Нікополі росіяни вбили 70-річну жінку, обстрілявши місто з важкої артилерії. Вона загинула на місці.

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Постраждала 11-річна дівчинка. Її доправили до лікарні".

Деталі: Внаслідок обстрілу пошкоджена релігійна установа, 2 приватні будинки, лінія електропередач.

Оновлено: Згодом Лисак повідомив, що, за уточненими даними, через артобстріл Нікополя постраждали дві дитини та ще одна жінка.

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Пряма мова: "Окрім дівчинки 11 років, ще одна – трирічна. Стан обох пацієнток оцінюють як середньої тяжкості. На подальше лікування їх направили до медзакладу у Дніпрі.

Крім того, через іншу атаку на місто поранення отримала 57-річна жінка. Оговтуватися вона буде вдома".