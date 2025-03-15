Росіяни вбили жінку й поранили двох дівчаток у Нікополі
Внаслідок російського обстрілу Нікополя в суботу загинула 70-річна жінка, також постраждали 3-річна і 11-річна дівчатка.
Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "У Нікополі росіяни вбили 70-річну жінку, обстрілявши місто з важкої артилерії. Вона загинула на місці.
Постраждала 11-річна дівчинка. Її доправили до лікарні".
Деталі: Внаслідок обстрілу пошкоджена релігійна установа, 2 приватні будинки, лінія електропередач.
Оновлено: Згодом Лисак повідомив, що, за уточненими даними, через артобстріл Нікополя постраждали дві дитини та ще одна жінка.
Пряма мова: "Окрім дівчинки 11 років, ще одна – трирічна. Стан обох пацієнток оцінюють як середньої тяжкості. На подальше лікування їх направили до медзакладу у Дніпрі.
Крім того, через іншу атаку на місто поранення отримала 57-річна жінка. Оговтуватися вона буде вдома".