Россияне убили женщину и ранили двух девочек в Никополе

пострадавший дом в Никополе, фото из Telegram Сергея Лысака

В результате российского обстрела Никополя в субботу погибла 70-летняя женщина, также пострадали 3-летняя и 11-летняя девочки.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "В Никополе россияне убили 70-летнюю женщину, обстреляв город из тяжелой артиллерии. Она погибла на месте.

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Пострадала 11-летняя девочка. Ее доставили в больницу".

Детали: В результате обстрела повреждено религиозное учреждение, 2 частных дома, линия электропередач.

Обновлено: Впоследствии Лысак сообщил, что, по уточненным данным, из-за артобстрела Никополя пострадали два ребенка и еще одна женщина.

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Прямая речь: "Кроме девочки 11 лет, еще одна – трехлетняя. Состояние обеих пациенток оценивают как средней тяжести. На дальнейшее лечение их направили в медучреждение в Днепре.

Кроме того, из-за другой атаки на город ранения получила 57-летняя женщина. Оправляться она будет дома".