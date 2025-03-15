Зеленський: Партнери погоджуються, що Україну і Європу можна посилити за 3 роки

Як заявив президент Володимир Зеленський, партнери погоджуються з тим, що Україну та Європу можна посилити нинішніми темпами за 5 років, але це можливо зробити за 3 роки.

Джерело: Зеленський на брифінгу, який транслювало Суспільне

Пряма мова: "Всі розуміють, що можна з сьогоднішніми темпами посилити Україну і Європу за 5 років. Ми вважаємо, що це дуже довго і вважаємо, що небезпечно. Ми показали: в час війни може бути швидше.

Реклама:

Партнери погоджуються з нами, що можна це зробити за 3 роки, але це треба всім рухатись дуже сильно – посилитись, дуже сильно збільшити виробництво у всіх союзницьких країнах, щоб зробити реальні гарантії безпеки для всієї Європи".

Деталі: Зеленський також заявив, що партнери зацікавлені в "не зменшенні української армії, посиленні українського війська як гарантера безпеки України на сьогодні, а на майбутнє – гарантера безпеки для європейського континенту". Він назвав це позитивним сигналом.

"Щодо утримання такої армії, посилення – всі розуміють, що це обов'язок всіх нас, і що Україна самостійно зробити це не зможе, бо це серйозне фінансове навантаження", – додав президент.

РЕКЛАМА:

"Окрім армії, всі розуміють, що треба посилюватись, брати українські технології, інвестувати гроші в наше виробництво, але й після війни відкривати відповідні виробництва з нашими технологіями або разом з технологіями наших партнерів відкривати такі виробництва на територіях інших союзницьких держав", – сказав також він.