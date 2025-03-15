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Зеленский: Партнеры соглашаются, что Украину и Европу можно усилить за 3 года

Катерина ТищенкоСуббота, 15 марта 2025, 17:29
Зеленский: Партнеры соглашаются, что Украину и Европу можно усилить за 3 года
Владимир Зеленский, фото ОП

Как заявил президент Владимир Зеленский, партнеры соглашаются с тем, что Украину и Европу можно усилить нынешними темпами за 5 лет, но это возможно сделать за 3 года.

Источник: Зеленский на брифинге, который транслировало Суспільне

Прямая речь: "Все понимают, что можно с сегодняшними темпами усилить Украину и Европу за 5 лет. Мы считаем, что это очень долго и считаем, что опасно. Мы показали: во время войны может быть быстрее.

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Партнеры соглашаются с нами, что можно это сделать за 3 года, но это надо всем двигаться очень сильно – усилиться, очень сильно увеличить производство во всех союзнических странах, чтобы сделать реальные гарантии безопасности для всей Европы".

Детали: Зеленский также заявил, что партнеры заинтересованы в "не уменьшении украинской армии, усилении украинского войска как гаранта безопасности Украины на сегодня, а на будущее – гаранта безопасности для европейского континента". Он назвал это позитивным сигналом.

"Относительно содержания такой армии, усиления – все понимают, что это обязанность всех нас, и что Украина самостоятельно сделать это не сможет, потому что это серьезная финансовая нагрузка", – добавил президент.

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"Кроме армии, все понимают, что надо усиливаться, брать украинские технологии, инвестировать деньги в наше производство, но и после войны открывать соответствующие производства с нашими технологиями или вместе с технологиями наших партнеров открывать такие производства на территориях других союзнических государств", – сказал также он.

ЗеленскийЕвропапомощь Украине
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