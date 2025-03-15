Зеленський про дефіцит ракет до SAMP/T: Їх ніколи не було достатньо

Президент Володимир Зеленський пояснив, що дефіцит ракет до системи ППО SAMP/T завжди був проблемою для України.

Джерело: Зеленський на брифінгу, який транслювало Суспільне

Деталі: Президента попросили прокоментувати інформацію ЗМІ про те, що в Україні практично закінчилися наявні ракети до SAMP/T.

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Пряма мова: "З ракетами SAMP/T ніколи не було, щоб їх було достатньо. Це питання в цих системах. Ми вдячні Італії, ми вдячні Франції, тому що вони дали те, що в них є на озброєнні. І це складні системи. Вони хороші, але не можна сказати, що це аналог Patriot – вони класні, вони збивають, але не все те, що збиває Patriot. Але ми вдячні за ці системи. Я не хочу казати, в яких регіонах, але вони допомагали і допомагають.

Є одна проблема з цими системами – великий дефіцит ракет. І він був постійно, це постійна проблема. Але я не хочу, щоб ображалась Італія або Франція, бо вони нам дали ці системи і ракети".

Деталі: Зеленський зазначив, що один із пунктів, якого навчила війна: "там, де ти можеш взяти ліцензію у партнера – забери, ми зробимо швидше".

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"Я не отримав цих ліцензій, я дуже хотів, це було дуже важливо – Patriot, SAMP/T, Hawk. Хоча Hawk багато країн віддавали нам системи, бо вони не на озброєнні, вони не нові, але вони працюючі. Ми їх брали, тому що ми розуміли, де ми можемо знайти ракети, ракет Hawk багато по світу. З SAMP/T це складність. А заміною SAMP/T можуть бути саме Patriot, тому що це приблизно той самий клас", –сказав Зеленський.

Він навів приклад домовленостей з Німеччиною щодо системи ППО IRIS-T.

Пряма мова: "Ми можемо з ними домовлятись, тому що вони повністю ці системи виробляють. Тоді можна домовлятись і розраховувати на постійну ту чи іншу кількість щомісячну від IRIS-T...

Є системи, які залежать від 4 країн і їх політичної волі дати нам ліцензії. Ми потрошку розвиваємо цей напрямок".

Що передувало: Видання Corriere della Sera повідомило, що Україна звернулася до урядів Італії та Франції з проханням терміново надати додаткові ракети Aster-30 для зенітних батарей SAMP/T, оскільки наявні боєприпаси майже вичерпано.