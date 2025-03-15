Зеленский о дефиците ракет к SAMP/T: Их никогда не было достаточно

Президент Владимир Зеленский объяснил, что дефицит ракет к системе ПВО SAMP/T всегда был проблемой для Украины.

Источник: Зеленский на брифинге, который транслировало Суспільне

Детали: Президента попросили прокомментировать информацию СМИ о том, что в Украине практически закончились имеющиеся ракеты к SAMP/T.

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Прямая речь: "С ракетами SAMP/T никогда не было, чтобы их было достаточно. Это вопрос в этих системах. Мы благодарны Италии, мы благодарны Франции, потому что они дали то, что у них есть на вооружении. И это сложные системы. Они хорошие, но нельзя сказать, что это аналог Patriot – они классные, они сбивают, но не все то, что сбивает Patriot. Но мы благодарны за эти системы. Я не хочу говорить, в каких регионах, но они помогали и помогают.

Есть одна проблема с этими системами – большой дефицит ракет. И он был постоянно, это постоянная проблема. Но я не хочу, чтобы обижалась Италия или Франция, потому что они нам дали эти системы и ракеты".

Детали: Зеленский отметил, что один из пунктов, которому научила война: "там, где ты можешь взять лицензию у партнера – забери, мы сделаем быстрее".

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"Я не получил этих лицензий, я очень хотел, это было очень важно – Patriot, SAMP/T, Hawk. Хотя Hawk многие страны отдавали нам системы, потому что они не на вооружении, они не новые, но они работающие. Мы их брали, потому что мы понимали, где мы можем найти ракеты, ракет Hawk много по миру. С SAMP/T это сложность. А заменой SAMP/T могут быть именно Patriot, потому что это примерно тот же класс", – сказал Зеленский.

Он привел пример договоренностей с Германией по системе ПВО IRIS-T.

Прямая речь: "Мы можем с ними договариваться, потому что они полностью эти системы производят. Тогда можно договариваться и рассчитывать на постоянное то или иное количество ежемесячное от IRIS-T...

Есть системы, которые зависят от 4 стран и их политической воли дать нам лицензии. Мы понемногу развиваем это направление".

Что предшествовало: Издание Corriere della Sera сообщило, что Украина обратилась к правительствам Италии и Франции с просьбой срочно предоставить дополнительные ракеты Aster-30 для зенитных батарей SAMP/T, поскольку имеющиеся боеприпасы почти исчерпаны.