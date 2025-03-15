Десантники взяли в полон 8 російських військових на Курщині

російські військові, взяті в полон на Курщині, скріншот відео ДШВ

Сили оборони взяли в полон 8 російських військових в Курській області.

Джерело: командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

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Дослівно: "Мобілізовані та контрактники, які шукали пригод – чергове поповнення в обмінному фонді Десантно-штурмових військ на Курщині.

8 військовослужбовців армії РФ взяли десантники з суміжниками на Курщині. Полоненим була надана вчасна медична й психологічна допомога.

У своїх підрозділах на території РФ до них застосовувалось негуманне поводження, тортури і розстріли за не виконання злочинних наказів".

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Деталі: У ДШВ зазначили, що "з військовополоненими добре поводяться, вони в безпеці та, ймовірно, чекатимуть обміну".