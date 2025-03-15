Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Десантники взяли в полон 8 російських військових на Курщині

Катерина ТищенкоСубота, 15 березня 2025, 20:09
Десантники взяли в полон 8 російських військових на Курщині
російські військові, взяті в полон на Курщині, скріншот відео ДШВ

Сили оборони взяли в полон 8 російських військових в Курській області.

Джерело: командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Реклама:

Дослівно: "Мобілізовані та контрактники, які шукали пригод – чергове поповнення в обмінному фонді Десантно-штурмових військ на Курщині.

8 військовослужбовців армії РФ взяли десантники з суміжниками на Курщині. Полоненим була надана вчасна медична й психологічна допомога.

У своїх підрозділах на території РФ до них застосовувалось негуманне поводження, тортури і розстріли за не виконання злочинних наказів".

РЕКЛАМА:

Деталі: У ДШВ зазначили, що "з військовополоненими добре поводяться, вони в безпеці та, ймовірно, чекатимуть обміну".

Курська область полоненіЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп назвав Росію "найбільшим шматком землі" та заявив, що США повинні з нею мати справу
фото Дрони атакували військовий аеродром в Енгельсі: виникла пожежа 
Politico: Європа хоче переманити американських науковців, яким Трамп скорочує фінансування
У Держдепі спростували видалення інформації про викрадення українських дітей Росією
Уряд Шольца схвалив додаткові €3 мільярди для України на цей рік – ЗМІ
"Київстар" купив Uklon за $155 мільйонів
Усі новини...
Курська область
Росіяни взяли під контроль Суджу – DeepState
Зеленський: Операції ЗСУ на Курщині продовжуються, також стабілізовано ситуацію на Донеччині
Зеленський: РФ хоче оточити ЗСУ на території України, оточення на Курщині – брехня Путіна
Останні новини
10:03
Росія витісняє ОАЕ: головний постачальник нафти для Індії змінився
10:03
фотоРосіяни атакували КАБами Сумщину: є загиблий і поранений
09:58
відео"Вибач, Емманюелю": Зеленський перервав брифінг через раптовий дзвінок Макрона
09:55
ЗМІ: принц Вільям відвідає війська в Естонії на тлі побоювань російської загрози
09:48
Найбільший автовиробник – Китай: скільки автівок виготовили в світі торік
09:27
ЗМІ: Єврокомісія відкликає свою пропозицію відмови від сезонної зміни часу
09:24
Трамп залишився задоволений розмовами із Путіним та Зеленським
09:20
Ціни на нафту йдуть вгору на тлі послаблення долара
09:14
Трамп назвав Росію "найбільшим шматком землі" та заявив, що США повинні з нею мати справу
08:46
Росія атакувала Україну 171 безпілотником: 75 БпЛА було збито, 63 – не долетіли до цілі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: