Десантники взяли в полон 8 російських військових на Курщині
Субота, 15 березня 2025, 20:09
Сили оборони взяли в полон 8 російських військових в Курській області.
Джерело: командування Десантно-штурмових військ ЗСУ
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Дослівно: "Мобілізовані та контрактники, які шукали пригод – чергове поповнення в обмінному фонді Десантно-штурмових військ на Курщині.
8 військовослужбовців армії РФ взяли десантники з суміжниками на Курщині. Полоненим була надана вчасна медична й психологічна допомога.
У своїх підрозділах на території РФ до них застосовувалось негуманне поводження, тортури і розстріли за не виконання злочинних наказів".
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Деталі: У ДШВ зазначили, що "з військовополоненими добре поводяться, вони в безпеці та, ймовірно, чекатимуть обміну".