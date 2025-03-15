Десантники взяли в плен 8 российских военных на Курщине
Суббота, 15 марта 2025, 20:09
Силы обороны взяли в плен 8 российских военных в Курской области.
Источник: командование Десантно-штурмовых войск ВСУ
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Дословно: "Мобилизованные и контрактники, которые искали приключений – очередное пополнение в обменном фонде Десантно-штурмовых войск в Курской области.
8 военнослужащих армии РФ взяли десантники со смежниками на Курщине. Пленным была оказана своевременная медицинская и психологическая помощь.
В своих подразделениях на территории РФ к ним применялось негуманное обращение, пытки и расстрелы за невыполнение преступных приказов".
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Детали: В ДШВ отметили, что "с военнопленными хорошо обращаются, они в безопасности и, вероятно, будут ждать обмена".