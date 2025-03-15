У Чернігові "Шахеди" влучили в пʼятиповерхівку та приватні будинки

наслідки влучання "Шахеда" в Чернігові, фото з Telegram Брижинського

У Чернігові ворожі ударні БпЛА пошкодили п'ятиповерховий будинок та два приватні будинки.

Джерело: начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у Telegram, голова ОВА В'ячеслав Чаус

Деталі: О 22:18 Брижинський повідомив про влучання в пʼятиповерховий будинок. На місці вибуху зафіксовано пожежу.

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Згодом він уточнив, що влучання "Шахедів" зафіксовано в двох районах міста.

Пряма мова: "Один "Шахед" влучив у пʼятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки".

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Деталі: Голова ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що внаслідок удару безпілотника зруйновано 2 верхніх поверхи пʼятиповерхівки, також терористи ударили по приватному сектору.