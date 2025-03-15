В Чернигове "Шахеды" попали в пятиэтажку и частные дома
Суббота, 15 марта 2025, 22:39
В Чернигове вражеские ударные БпЛА повредили пятиэтажный дом и два частных дома.
Источник: начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram, председатель ОВА Вячеслав Чаус
Детали: В 22:18 Брижинский сообщил о попадании в пятиэтажный дом. На месте взрыва зафиксирован пожар.
Реклама:
Впоследствии он уточнил, что попадание "Шахедов" зафиксировано в двух районах города.
Прямая речь: "Один "Шахед" попал в пятиэтажку, другой повредил два частных дома".
РЕКЛАМА:
Детали: Председатель ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что в результате удара беспилотника разрушены 2 верхних этажа пятиэтажки, также террористы ударили по частному сектору.