В Чернигове "Шахеды" попали в пятиэтажку и частные дома

последствия попадания «Шахеда» в Чернигове, фото из Telegram Брижинского

В Чернигове вражеские ударные БпЛА повредили пятиэтажный дом и два частных дома.

Источник: начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram, председатель ОВА Вячеслав Чаус

Детали: В 22:18 Брижинский сообщил о попадании в пятиэтажный дом. На месте взрыва зафиксирован пожар.

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Впоследствии он уточнил, что попадание "Шахедов" зафиксировано в двух районах города.

Прямая речь: "Один "Шахед" попал в пятиэтажку, другой повредил два частных дома".

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Детали: Председатель ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что в результате удара беспилотника разрушены 2 верхних этажа пятиэтажки, также террористы ударили по частному сектору.