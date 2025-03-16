Росія просуває наратив про "воєнні злочини" ЗСУ на Курщині, щоб зірвати переговори про перемир’я – ISW
Правитель Росії Володимир Путін та інші офіційні особи РФ посилюють неправдивий наратив, звинувачуючи українських військових нібито у воєнних злочинах під час операцій у Курській області, аби зірвати переговори про 30-денне перемир’я.
Джерело: ISW
Дослівно: "Кремль, ймовірно, готується посилити наратив, який звинувачує українські сили у воєнних злочинах у Курській області, намагаючись дискредитувати українську армію, підірвати підтримку України Заходом і зіпсувати або затягнути прямі переговори щодо 30-денного припинення вогню, яке президент США Дональд Трамп запропонував Путіну".
Деталі: Експерти зазначають, що Путін, інші провладні російські особи, російські державні ЗМІ та прокремлівські рупори нещодавно посилили заяви, звинувачуючи українські війська у скоєнні військових злочинів у Курській області під час семимісячного вторгнення.
13 березня у відповідь на пропозицію про тимчасове припинення вогню між США та Україною Путін запитав, чи повинна Росія дозволити українським військам залишити Курську область "після того, як вони скоїли багато злочинів проти мирного населення", і 14 березня повторив заяви про те, що українські війська нібито вчинили "тероризм" у Курській області.
Дослівно: "Російські ультранаціоналістичні голоси, у тому числі пов’язані з Кремлем, останніми днями все частіше посилюють заяви Путіна та твердження російських державних ЗМІ, які звинувачують українські сили у воєнних злочинах, включаючи страти мирних жителів у Курській області.
Російські державні ЗМІ посилили прокремлівські голоси, включно з виконуючим обов’язки губернатора Курської області Олександром Хінштейном, який звинуватив українські сили у військових злочинах у Курській області з початку вторгнення в серпні 2024 року, але посилили ці зусилля з лютого 2025 року. Ці претензії є необґрунтованими".
Деталі: Фахівці припускають, що Путін, ймовірно, має намір використати цей наратив, неправдиво називаючи українські сили "жорстокими воєнними злочинцями" – як це зробив Кремль наприкінці 2021 та 2022 років, щоб виправдати повномасштабне вторгнення Росії в Україну – щоб зірвати або відтермінувати переговори про 30-денне припинення вогню, зокрема на противагу спробам Путіна показати себе "милосердним лідером".
Дослівно:"Російські ультранаціоналістичні голоси використовували звинувачення Путіна та російських державних ЗМІ щодо українських (нібито – ред.) воєнних злочинів, щоб підтримати свої заклики до Росії відмовитися від будь-якого припинення вогню в Україні та виправдати жорстоке поводження з українськими силами на полі бою".
Деталі: В огляді додають, що ISW часто повідомляв про різке зростання кількості підтверджених росіянами страт українських військовополонених на полі бою в 2024 році та на початку 2025 року, ймовірно, за наказом російського військового командування, і ISW спостерігав повідомлення про страти російськими військами українських військовополонених поблизу Суджі 13 березня.
Ключові висновки ISW за 15 березня:
- Російські блогери та українські чиновники продовжують заперечувати необґрунтовану заяву Путіна про те, що російські війська оточили значну кількість українських військ у Курській області.
- Російські війська продовжували наступальні дії в Курській області, але станом на цю публікацію не повністю витіснили українські сили з цього району.
- Українські офіційні особи висловили стурбованість російськими наземними операціями на півночі Сумської області, але сумніваються в здатності Росії провести ефективну узгоджену наступальну операцію проти міста Суми.
- Кремль, ймовірно, готується посилити наратив, який звинувачує українські сили у військових злочинах у Курській області, намагаючись дискредитувати українську армію, підірвати підтримку України Заходом і зіпсувати або затягнути перемовини щодо 30-денного припинення вогню, яке Трамп запропонував Путіну.
- Російські війська атакували безпілотниками і ракетами Україну в ніч з 14 на 15 березня, в тому числі завдавши третій двократний удар по Україні за останній тиждень.
- Президент України Володимир Зеленський 15 березня призначив офіційну українську делегацію для "залучення міжнародних партнерів України" до переговорного процесу щодо припинення війни.
- Українські сили просунулися поблизу Торецька, а російські сили просунулися в Сумській області та поблизу Часового Яру і Покровська.