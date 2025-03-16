Россия продвигает нарратив о "военных преступлениях" ВСУ на Курщине, чтобы сорвать переговоры о перемирии – ISW

Правитель России Владимир Путин и другие официальные лица РФ усиливают ложный нарратив, обвиняя украинских военных якобы в военных преступлениях во время операций в Курской области, чтобы сорвать переговоры о 30-дневном перемирии.

Источник: ISW

Дословно: "Кремль, вероятно, готовится усилить нарратив, обвиняющий украинские силы в военных преступлениях в Курской области, пытаясь дискредитировать украинскую армию, подорвать поддержку Украины Западом и испортить или затянуть прямые переговоры о 30-дневном прекращении огня, которое президент США Дональд Трамп предложил Путину".

Реклама:

Детали: Эксперты отмечают, что Путин, другие провластные российские лица, российские государственные СМИ и прокремлевские рупоры недавно усилили заявления, обвиняя украинские войска в совершении военных преступлений в Курской области во время семимесячного вторжения.

13 марта в ответ на предложение о временном прекращении огня между США и Украиной Путин спросил, должна ли Россия позволить украинским войскам покинуть Курскую область "после того, как они совершили много преступлений против мирного населения", и 14 марта повторил заявления о том, что украинские войска якобы совершили "терроризм" в Курской области.

Дословно: "Российские ультранационалистические голоса, в том числе связанные с Кремлем, в последние дни все чаще усиливают заявления Путина и утверждения российских государственных СМИ, которые обвиняют украинские силы в военных преступлениях, включая казни мирных жителей в Курской области.

РЕКЛАМА:

Российские государственные СМИ усилили прокремлевские голоса, включая исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, который обвинил украинские силы в военных преступлениях в Курской области с начала вторжения в августе 2024 года, но усилили эти усилия с февраля 2025 года. Эти претензии являются необоснованными".

Детали: Специалисты предполагают, что Путин, вероятно, намерен использовать этот нарратив, ложно называя украинские силы "жестокими военными преступниками" - как это сделал Кремль в конце 2021 и 2022 годов, чтобы оправдать полномасштабное вторжение России в Украину - чтобы сорвать или отсрочить переговоры о 30-дневном прекращении огня, в частности в противовес попыткам Путина показать себя "милосердным лидером".

Дословно: "Российские ультранационалистические голоса использовали обвинения Путина и российских государственных СМИ относительно украинских (якобы - ред.) военных преступлений, чтобы поддержать свои призывы к России отказаться от любого прекращения огня в Украине и оправдать жестокое обращение с украинскими силами на поле боя".

Детали: В обзоре добавляют, что ISW часто сообщал о резком росте количества подтвержденных россиянами казней украинских военнопленных на поле боя в 2024 году и в начале 2025 года, вероятно, по приказу российского военного командования, и ISW наблюдал сообщения о казнях российскими войсками украинских военнопленных вблизи Суджи 13 марта.

Ключевые выводы ISW за 15 марта: