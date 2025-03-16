Минулої доби Росія у війні проти України втратила ще 1400 військових, 10 танків і 78 артсистем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.25 орієнтовно склали:

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