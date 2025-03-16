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Росія у війні проти України втратила ще 1400 військових

Ольга Глущенко Неділя, 16 березня 2025, 07:06
Росія у війні проти України втратила ще 1400 військових
ілюстративне фото: Генштаб

Минулої доби Росія у війні проти України втратила ще 1400 військових, 10 танків і 78 артсистем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 894240 (+1400) осіб,
  • танків ‒ 10325 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21478 (+20) од,
  • артилерійських систем– 24561 (+78) од,
  • РСЗВ – 1317 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 1104 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29413 (+180) од,
  • крилатих ракет ‒ 3121 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40684 (+113) од.

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