Россия в войне против Украины потеряла еще 1400 военных
Воскресенье, 16 марта 2025, 07:06
За прошедшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1400 военных, 10 танков и 78 артсистем.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.25 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около 894240 (+1400) человек,
- танков ‒ 10325 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21478 (+20) ед,
- артиллерийских систем ‒ 24561 (+78) ед,
- РСЗО ‒ 1317 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 1104 (+1) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 29413 (+180) ед,
- крылатых ракет ‒ 3121 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 40684 (+113) ед.