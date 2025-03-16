За прошедшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1400 военных, 10 танков и 78 артсистем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.25 ориентировочно составили:

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