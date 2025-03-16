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Россия в войне против Украины потеряла еще 1400 военных

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 16 марта 2025, 07:06
Россия в войне против Украины потеряла еще 1400 военных
иллюстративное фото: Генштаб

За прошедшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1400 военных, 10 танков и 78 артсистем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава ‒ около 894240 (+1400) человек,
  • танков ‒ 10325 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21478 (+20) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 24561 (+78) ед,
  • РСЗО ‒ 1317 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 1104 (+1) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 29413 (+180) ед,
  • крылатых ракет ‒ 3121 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 40684 (+113) ед.

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