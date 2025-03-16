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Росіяни за добу атакували Запорізьку область майже 300 БпЛА різної модифікації

Ольга Глущенко Неділя, 16 березня 2025, 07:42
Росіяни за добу атакували Запорізьку область майже 300 БпЛА різної модифікації
наслідки ворожих обстрілів у Запорізькій області, фото: ОВА

Минулої доби росіяни атакували населені пункти Запорізької області 289 безпілотниками різної модифікації.

Джерело: Запорізька ОВА

Деталі: Загалом впродовж доби окупанти завдали 438 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

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Ворог здійснив 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоданилівці, Щербаках та Малій Токмачці.

289 БпЛА різної модифікації атакували Вільнянськ, Кам’янське, П’ятихатки, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

7 обстрілів із РСЗВ накрили Новояковлівку, Щербаки, Малу Токмачку, Новоданилівку, Васинівку.

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137 артилерійських ударів окупанти завдали по території П’ятихаток, Кам’янського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Дослівно ОВА: "Надійшло 8 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали".

Запорізька областьобстрілвибухбезпілотники
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