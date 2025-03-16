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Россияне за сутки атаковали Запорожскую область почти 300 БпЛА различной модификации

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 16 марта 2025, 07:42
Россияне за сутки атаковали Запорожскую область почти 300 БпЛА различной модификации
последствия вражеских обстрелов в Запорожской области, фото: ОВА

За прошедшие сутки россияне атаковали населенные пункты Запорожской области 289 беспилотниками различной модификации.

Источник: Запорожская ОВА

Детали: Всего в течение суток оккупанты нанесли 438 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области.

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Враг совершил 5 авиационных ударов по Гуляйполю, Новоданиловке, Щербаках и Малой Токмачке.

289 БпЛА различной модификации атаковали Вольнянск, Каменское, Пятихатки, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодаровку.

7 обстрелов из РСЗО накрыли Новояковлевку, Щербаки, Малую Токмачку, Новоданиловку, Васильевку.

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137 артиллерийских ударов оккупанты нанесли по территории Пятихаток, Каменского, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Дословно ОВА: "Поступило 8 сообщений о повреждении квартир, частных домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали".

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