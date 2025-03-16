РФ атакувала 90 безпілотниками: половину збито
Неділя, 16 березня 2025, 09:01
У ніч на 16 березня противник атакував 90 ударними БпЛА, з яких 47 було збито силами ППО.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: За даними військових, ще 33 – "локаційно втрачені".
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Росіяни запускали їх з різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда.
Підтверджено збиття 47 БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.
За даними влади, унаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.
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