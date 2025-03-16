РФ атаковала 90 беспилотниками: половина сбита

В ночь на 16 марта противник атаковал 90 ударными БпЛА, из которых 47 были сбиты силами ПВО.

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным военных, еще 33 - "локационно потеряны".

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Россияне запускали их с разных типов по направлениям: Миллерово, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Чауда.

Подтверждено сбитие 47 БпЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

По данным властей, в результате российской атаки пострадали Черниговская, Киевская, Харьковская и Одесская области.