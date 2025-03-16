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У Трампа пояснили рішення припинити фінансування "Голосу Америки"

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоНеділя, 16 березня 2025, 09:27
У Трампа пояснили рішення припинити фінансування Голосу Америки
Президент США Рональд Рейган біля мікрофона "Голосу Америки", фото видання

Адміністрація американського президента Дональда Трампа висунула перелік претензій до мовника "Голосу Америки" й таким чином "пояснила", чому вирішила припинити його фінансування. 

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу Білого дому

Деталі: Адміністрація Трампа висунула низку претензій до "Голосу Америки" у суботу, 15 березня. У Трампа використали цитати різних медіа, які звинувачують мовник в порушенні журналістських стандартів і постійному уникненню відповідальності.

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У Трампа заявили, що кілька репортерів "Голосу Америки" публікували коментарі проти Трампа у своїх професійних акаунтах у соцмережі Х, попри політику неупередженості соціальних медіа.

Зокрема на користь рішення Трампа Білий дім опублікував такі аргументи:

  • У 2020 році "Голос Америки" писав про можливу російську роль у скандалі з ноутбуком сина колишнього американського президента Джо Байдена – Гантера Байдена, що адміністрація Трампа сприйняла як спробу "приховати правду".
  • Керівництво "Голосу Америки" попросило співробітників не називати ХАМАС і його членів терористами, "за винятком випадків, коли цитуються офіційні заяви".
  • У 2019 році мовник випустив сюжет про трансгендерних мігрантів, яку шукають притулку у США.

Ввечері 15 березня стало відомо, що значна кількість співробітників "Голосу Америки" були відправлені в "адміністративну" відпустку без права доступу до мейлів та виконання роботи, що формує діяльність цього міжнародного мовника.

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Численні джерела "Європейської правди" стверджують, що окрім відсторонення значної кількості співробітників "Голосу Америки", адміністрація Трампа повідомила також про повне скасування фінансування для мережі RFE/RL (Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода).

У "Радіо Свобода" вже назвали це рішення "подарунком ворогам Америки".

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