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Зеленський: росіяни атакували 11 областей за тиждень

Роман ПетренкоНеділя, 16 березня 2025, 13:30
Зеленський: росіяни атакували 11 областей за тиждень
ілюстративне фото: Дснс

Росія здійснила сотні обстрілів протягом семи днів, постраждали Чернігівщина, Херсонщина, Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Сумщина.

Джерело: Зеленський у Facebook

Деталі: За даними влади, росіяни запустили понад 1020 ударних дронів, майже 1360 керованих авіаційних бомб і більше 10 ракет різних типів.

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Пряма мова Зеленського: "Так точно не вчиняють ті, хто хоче якнайскорішого завершення війни. Тому ми маємо спільно тиснути на Росію, щоб змусити завершити агресію. Потрібні рішучі заходи, зокрема санкції, які слід не лише зберігати, а й постійно посилювати.

Україна, Європа, Америка та всі у світі, хто хоче миру, – разом ми можемо забезпечити справедливий і довготривалий мир".

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