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Зеленский: россияне атаковали 11 областей за неделю

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 марта 2025, 13:30
Зеленский: россияне атаковали 11 областей за неделю
иллюстративное фото: гсчс

Россия осуществила сотни обстрелов в течение семи дней, пострадали Черниговщина, Херсонщина, Донетчина, Харьковщина, Днепровщина, Одесская, Полтавская, Киевская, Николаевская, Запорожская и Сумская области.

Источник: Зеленский в Facebook

Детали: По данным властей, россияне запустили более 1020 ударных дронов, почти 1360 управляемых авиационных бомб и более 10 ракет различных типов.

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Прямая речь Зеленского: "Так точно не поступают те, кто хочет скорейшего завершения войны. Поэтому мы должны совместно давить на Россию, чтобы заставить завершить агрессию. Нужны решительные меры, в частности санкции, которые следует не только сохранять, но и постоянно усиливать.

Украина, Европа, Америка и все в мире, кто хочет мира, - вместе мы можем обеспечить справедливый и долговременный мир".

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