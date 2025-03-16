Сирський: Росіяни втратили 100 тисяч осіб у 2025 році
Неділя, 16 березня 2025, 14:11
За даними головнокомандувача Олександра Сирського загальні втрати окупантів у живій силі з початку 2025 року перевищили 100 тисяч осіб.
Джерело: Сирський у Facebook
Пряма мова Сирського: "Завдяки злагодженій і професійній роботі наших захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку цього року перевищили 100 тисяч осіб".
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Деталі: Сирський запевнив, що Сили оборони продовжують знищувати росіян по всій лінії фронту.