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Сирський: Росіяни втратили 100 тисяч осіб у 2025 році

Роман ПетренкоНеділя, 16 березня 2025, 14:11
Сирський: Росіяни втратили 100 тисяч осіб у 2025 році
скриншот

За даними головнокомандувача Олександра Сирського загальні втрати окупантів у живій силі з початку 2025 року перевищили 100 тисяч осіб.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова Сирського: "Завдяки злагодженій і професійній роботі наших захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку цього року перевищили 100 тисяч осіб".

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Деталі: Сирський запевнив, що Сили оборони продовжують знищувати росіян по всій лінії фронту.

СирськийЗбройні силивтрати у війні
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