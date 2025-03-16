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Сырский: Россияне потеряли 100 тысяч человек в 2025 году

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 марта 2025, 14:11
Сырский: Россияне потеряли 100 тысяч человек в 2025 году
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По данным главнокомандующего Александра Сырского общие потери оккупантов в живой силе с начала 2025 года превысили 100 тысяч человек.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь Сырского: "Благодаря слаженной и профессиональной работе наших защитников общие потери оккупантов в живой силе с начала этого года превысили 100 тысяч человек".

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Детали: Сырский заверил, что Силы обороны продолжают уничтожать россиян по всей линии фронта.

СырскийВооруженные силыпотери в войне
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