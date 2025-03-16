Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

ЗМІ: Британія заявила, що може відправити 10 тисяч військових в Україну

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 16 березня 2025, 15:17
ЗМІ: Британія заявила, що може відправити 10 тисяч військових в Україну
Фото: Getty Images

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер на зустрічі лідерів "коаліції охочих" 15 березня виклав плани щодо західного "миротворчого контингенту" для України чисельністю понад 10 тисяч військовослужбовців.

Джерело: газета The Times з посиланням на співрозмовників у британському уряді, "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовників The Times, остаточна чисельність миротворчного контингенту для України буде "точно перевищувати 10 тисяч людей", які готова надати Британія.

Реклама:

Крім того, на зустрічі в суботу Лондону вдалось заручитись підтримкою "значно більшої кількості" країн, ніж три, які підтримували відправлення наземних військ і раніше.

Загалом близько 35 країн на зустрічі в суботу погодилися надати зброю, логістичну і розвідувальну підтримку потенційній "миротворчій" місії, пише The Times. Тим не менш, очікується, що основну частину військ нададуть саме Британія та Франція.

"Йтиметься про значну силу зі значною кількістю країн, які нададуть війська, і набагато більшою групою, яка зробить свій внесок в інший спосіб", – прокоментувало інше джерело The Times.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, після зустрічі 15 березня Стармер оголосив, що в четвер, 20 березня, у Британії зберуться військові посадовці для планування, яким чином можна підсилити майбутню "мирну угоду".

Водночас британський премʼєр додав, що будь-які плани стосовно України після припинення вогню потребуватимуть співпраці зі Сполученими Штатами.

Велика Британіямиротворцімирвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоКропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку – ОВА
У Держдепі спростували видалення інформації про викрадення українських дітей Росією
Уряд Шольца схвалив додаткові €3 мільярди для України на цей рік – ЗМІ
"Київстар" купив Uklon за $155 мільйонів
Трамп заявив про "дуже хорошу розмову" із Зеленським
Єврокомісія представила "Білу книгу" для розбудови оборони Європи
Усі новини...
Велика Британія
Прем'єр Британії назвав дві точки тиску, які можна застосувати до Росії
Військові посадовці працюватимуть у Британії над планом щодо мирної угоди
Прем’єр Британії: Путіну доведеться сісти за стіл переговорів
Останні новини
03:18
Politico: Європа хоче переманити американських науковців, яким Трамп скорочує фінансування
02:50
фотоКропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку – ОВА
02:21
Канада веде переговори про участь у військово-промисловому проєкті ЄС – NYT
01:45
DeepState: Росіяни просунулися на Донеччині та Харківщині
01:24
Україна і Фінляндія створюють коаліцію для будівництва укриттів
01:12
ОновленоОбстріл Кіровоградщини: пошкоджено інфраструктуру "Укрзалізниці" та змінено маршрути поїздів
00:50
Зеленський про припинення вогню та війни: Вважаю, що це можливо зробити швидко
00:30
Питання територій буде найскладнішим – Зеленський про можливе перемир’я
00:01
Зеленський: Ми обговорили з Трампом можливість відновлення ЗАЕС
23:39
Росіяни атакували безпілотниками житлові квартали Кропивницького
Усі новини...
Реклама:
Реклама: