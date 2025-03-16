СМИ: Британия заявила, что может отправить 10 тысяч военных в Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече лидеров "коалиции желающих" 15 марта изложил планы относительно западного "миротворческого контингента" для Украины численностью более 10 тысяч военнослужащих.

Источник: газета The Times от собеседников в британском правительстве, "Европейская правда"

Детали: По словам собеседников The Times, окончательная численность миротворческого контингента для Украины будет "точно превышать 10 тысяч человек", которых готова предоставить Британия.

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Кроме того, на встрече в субботу Лондону удалось заручиться поддержкой "значительно большего количества" стран, чем три, которые поддерживали отправку наземных войск и раньше.

Всего около 35 стран на встрече в субботу согласились предоставить оружие, логистическую и разведывательную поддержку потенциальной "миротворческой" миссии, пишет The Times. Тем не менее, ожидается, что основную часть войск предоставят именно Великобритания и Франция.

"Речь пойдет о значительной силе со значительным количеством стран, которые предоставят войска, и гораздо большей группой, которая сделает свой вклад другим способом", – прокомментировал другой источник The Times.

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Напомним, после встречи 15 марта Стармер объявил, что в четверг, 20 марта, в Британии соберутся военные чиновники для планирования, каким образом можно усилить будущую "мирную сделку".

В то же время британский премьер добавил, что любые планы в отношении Украины после прекращения огня потребуют сотрудничества с Соединенными Штатами.