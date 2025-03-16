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Росіяни обстріляли Куп'янщину: 4 поранених, зруйновано будинок

Катерина ТищенкоНеділя, 16 березня 2025, 18:28
Росіяни обстріляли Куп'янщину: 4 поранених, зруйновано будинок
район Куп'янська, deepstatemap

Внаслідок російських обстрілів Куп'янщини у неділю вдень поранено четверо людей.

Джерело: Харківська ОВА

Дослівно: "Близько 15:40 російські війська нанесли удар по Куп’янську. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок. Тип озброєння, використаного ворогом, встановлюється. За попередніми даними, постраждалих немає.

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Ще один удар по місту окупанти завдали із застосуванням керованої авіаційної бомби. Внаслідок вибуху 56-річний чоловік отримав поранення. Від госпіталізації відмовився.

Крім того, війська РФ обстріляли село Велика Шапківка Кіндрашівської громади Купʼянського району. Внаслідок атаки поранено трьох людей, яких доставили до медичного закладу".

Харківська областьвійна
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