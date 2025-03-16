Росіяни обстріляли Куп'янщину: 4 поранених, зруйновано будинок

Внаслідок російських обстрілів Куп'янщини у неділю вдень поранено четверо людей.

Джерело: Харківська ОВА

Дослівно: "Близько 15:40 російські війська нанесли удар по Куп’янську. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок. Тип озброєння, використаного ворогом, встановлюється. За попередніми даними, постраждалих немає.

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Ще один удар по місту окупанти завдали із застосуванням керованої авіаційної бомби. Внаслідок вибуху 56-річний чоловік отримав поранення. Від госпіталізації відмовився.

Крім того, війська РФ обстріляли село Велика Шапківка Кіндрашівської громади Купʼянського району. Внаслідок атаки поранено трьох людей, яких доставили до медичного закладу".