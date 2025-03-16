Россияне обстреляли Купянщину: 4 раненых, разрушен дом
Воскресенье, 16 марта 2025, 18:28
В результате российских обстрелов Купянщины в воскресенье днем ранены четыре человека.
Источник: Харьковская ОГА
Дословно: "Около 15:40 российские войска нанесли удар по Купянску. В результате обстрела разрушен жилой дом. Тип вооружения, использованного врагом, устанавливается. По предварительным данным, пострадавших нет.
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Еще один удар по городу оккупанты нанесли с применением управляемой авиационной бомбы. В результате взрыва 56-летний мужчина получил ранения. От госпитализации отказался.
Кроме того, войска РФ обстреляли село Большая Шапковка Кондрашевской громады Купянского района. В результате атаки ранены три человека, которых доставили в медицинское учреждение".